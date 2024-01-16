Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
Киев • УНН
Юлия Яцык, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, считает, что в Украине нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей
Нужно определить конкретный правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные судьями, потому что сейчас их дела "футболят" из одного органа в другой. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности - председатель подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Юлия Яцык.
В СМИ появилась информация о возможном подкупе судей Верховного Суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллы Макаровец, которые рассматривали кассацию на приговор Шепелеву и изменили его в пользу экс-депутата, чем почти отпустили его на свободу. К этому якобы причастен нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы За жизнь" Григорий Мамка.
"Конечно, они должны внести сведения (в Единый реестр досудебных расследований - ред.). Я не видела эти публикации, но если есть конкретные факты - конечно, что это содержит информацию о совершении преступления, тогда они должны проверить информацию и зарегистрировать производство", - отметила Яцык.
В то же время она добавила, что правоохранители имеют право, а не обязанность проверять информацию о возможном совершении преступления, изложенную в СМИ. Для осуществления проверки в публикациях должны быть изложены конкретные факты.
Яцык также добавила, что для того, чтобы привлекать к ответственности судей за коррупцию, нужно определить конкретную подследственность за конкретным органом в отношении судей, ведь сейчас дела расследует и НАБУ, и ГБР.
"И если и выявляются какие-то факты по судьям, то их футболят от одного к другому, потому что каждый правоохранительный орган понимает, что завтра мне надо будет обратиться в этот суд - а я буду изгоем. Поэтому надо конкретный орган определить, конкретную подследственность определить, и спрашивать уже с этого органа о показателях раскрытия преступлений по судьям. Потому что у нас ГБР по судьям 0,001% разоблачает, хотя это их непосредственная подследственность", - отметила Яцык.
Добавим
Глава общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко считает, что Верховный Суд нужно реформировать и очистить от недобропорядочных судей, тогда будет шанс, что дела вроде Шепелева будут рассматриваться прозрачно и качественно.
Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.
О необходимости очищения Верховного Суда от судей, которые себя скомпрометировали, заявил также председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.
Напомним
Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.
Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В рф он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.
Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.
Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.
По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф, Елена Ковбий.
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
Юлия Яцык, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, считает, что в Украине нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей.
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