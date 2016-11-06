Новозвановка остается главной "горячей" точкой в ​​зоне АТО на луганском направлении

"На луганском направлении главной "горячей точкой" остается Новозвановка. В темное время суток, начиная с 19:20, боевики открыли огонь из тяжелой артиллерии по украинским позициям. Обстрелы из артиллерийских установок калибром 152 - миллиметра а также из минометов калибра 82 и 120 - мимиметрив продолжались до 21:30 вечера с перерывом на один час. Еще вражеский артобстрел зафиксирован возле села Троицкое Попаснянского района", - сообщил А.Мотузяник.

По словам спикера, всего на участке враг выпустил 39 артиллерийских снарядов и 4 минометных мины. В течение суток неспокойно также было в районе Новоалександровки, Кондрашовки Новой и Лопаскино, где боевики стреляли из легкого оружия.

Как сообщал УНН, ни один украинский военный не пострадал за прошедшие сутки в зоне АТО.