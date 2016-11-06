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15 марта, 19:03 • 114762 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165259 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137165 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129687 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112500 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105300 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101316 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Новозвановка остается главной "горячей" точкой в ​​зоне АТО на луганском направлении

Новозвановка остается главной "горячей" точкой в ​​зоне АТО на луганском направлении

Киев • УНН

 • 9042 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО на луганском направлении боевики вблизи Новозвановки обстреляли украинские позиции из артиллерийских установок и минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"На луганском направлении главной "горячей точкой" остается Новозвановка. В темное время суток, начиная с 19:20, боевики открыли огонь из тяжелой артиллерии по украинским позициям. Обстрелы из артиллерийских установок калибром 152 - миллиметра а также из минометов калибра 82 и 120 - мимиметрив продолжались до 21:30 вечера с перерывом на один час. Еще вражеский артобстрел зафиксирован возле села Троицкое Попаснянского района", - сообщил А.Мотузяник.

По словам спикера, всего на участке враг выпустил 39 артиллерийских снарядов и 4 минометных мины. В течение суток неспокойно также было в районе Новоалександровки, Кондрашовки Новой и Лопаскино, где боевики стреляли из легкого оружия.

Как сообщал УНН, ни один украинский военный не пострадал за прошедшие сутки в зоне АТО.

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