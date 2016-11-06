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Новозванівка залишається головною “гарячою” точкою в зоні АТО на луганському напрямку

Новозванівка залишається головною “гарячою” точкою в зоні АТО на луганському напрямку

Київ • УНН

 • 9042 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Минулої доби в зоні АТО на луганському напрямку бойовики поблизу Новозванівки обстріляли українські позиції з артилерійських установок та мінометів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“На луганському напрямку головною „гарячою точкою“ залишається Новозванівка. В темну пору доби, починаючи з 19:20, бойовики відкрили вогонь з важкої артилерії по українських позиціях. Обстріли з артилерійських установок калібром 152 — міліметри а також з мінометів калібрами 82 та 120 — міміметрів тривали до 21:30 вечора із перервою на одну годину. Ще ворожий артобстріл зафіксований біля села Троїцьке Попаснянського району”, — повідомив О.Мотузяник.

За словами речника, усього на ділянці ворог випустив 39 артилерійських снарядів та 4 мінометні міни. Протягом доби неспокійно також було в районі Новоолександрівки, Кондрашівки Нової та Лопаскіного, де бойовики стріляли з легкої зброї.

Як повідомляв УНН, жоден український військовий не постраждав минулої доби в зоні АТО

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