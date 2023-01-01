Новогоднее чудо: в Николаевской области по Skype помогли принять роды
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Николаевской области жительница села Бугское родила девочку ровно в полночь 1 января. Роды пришлось принимать в карете скорой помощи. Помогала медсестре по видеосвязи медик центральной районной больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Украины.
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"31 декабря в селе Бугское Николаевской области у женщины начались роды. К женщине направили "скорую", но из-за размытых дорог она застряла. Чтобы вытянуть врачей направили ГСЧС, а пока они ехали подключили принимать роды Skype медика из Новой Одессы (Николаевская область)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 00:00 на свет появилась девочка. Роды принимала медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, на видеосвязи с ней была врач ж/к Новоодесской ЦРБ Татьяна Любенко.
Дополнение
В новогоднюю ночь обстрелам российских оккупантов подверглась Николаевская область.