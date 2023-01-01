Новорічне диво: на Миколаївщині по Skype допомогли прийняти пологи

Цитата

"31 грудня в селі Бузьке на Миколаївщині у жінки почалися пологи. До жінки направили "швидку", але через розмиті дороги та застрягла. Щоб витягти лікарів направили ДСНС, а поки вони їхали підключили приймати пологи Skype медикиню з Нової Одеси (Миколаївська область)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 00.00 на світ зʼявилась дівчинка. Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, на відеозв’язку із нею була лікар ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко.

Доповнення

У новорічну ніч обстрілів російських окупантів зазнала Миколаївська область.