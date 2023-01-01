Новорічне диво: на Миколаївщині по Skype допомогли прийняти пологи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На Миколаївщині жителька села Бузьке народила дівчинку рівно опівніч 1 січня. Пологи довелося приймати в кареті "швидкої допомоги". Допомагала медсестрі по відеозв’язку медик центральної районної лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ України.
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"31 грудня в селі Бузьке на Миколаївщині у жінки почалися пологи. До жінки направили "швидку", але через розмиті дороги та застрягла. Щоб витягти лікарів направили ДСНС, а поки вони їхали підключили приймати пологи Skype медикиню з Нової Одеси (Миколаївська область)", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що близько 00.00 на світ зʼявилась дівчинка. Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, на відеозв’язку із нею була лікар ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко.
Доповнення
У новорічну ніч обстрілів російських окупантів зазнала Миколаївська область.