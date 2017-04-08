Нового судью верховного суда США утвердил сенат
Киев • УНН
КИЇВ. 8 апреля. УНН. Сенат США утвердил Нила Горсача, кандидатура которого была предложена президентом-республиканцем Дональдом Трампом и не устроила многих представителей оппозиционной Демократической партии, в качестве нового судьи верховного суда страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.
До выдвижения в судьи верховного суда Нил Горсач работал в апелляционном суде, расположенном в Колорадо. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что у него есть серьезные сомнения в его независимости.
В свою очередь сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обвинила Н.Горсача в том, что он стремится защищать интересы больших корпораций в ущерб американскому рабочему классу.
Демократы пытались заблокировать назначение Н.Горсача, но республиканцы, обладающие в сенате большинством, сумели изменить правила голосования таким образом, чтобы не дать демократам это сделать.
Пост судьи верховного суда США стал вакантным после смерти судьи Антонина Скалиа в прошлом году. Занимавший тогда пост президента США Барак Обама предложил своего кандидата, но он был заблокирован республиканцами в конгрессе.
Всего в верховном суде США должно быть девять судей. До утверждения Н.Горсача на пост девятого судьи в суде сохранялся паритет между судьями, выдвинутыми президентами-республиканцами, и судьями, выдвинутыми президентами-демократами.
Расклад сил в верховном суде США очень важен для страны, так как зачастую именно он принимает окончательные решения по многим спорным вопросам. За последние годы суд принял несколько громких решений, в том числе узаконил по всей стране однополые браки.
Напомним, кандидат Д.Трампа в верховный суд раскритиковал президента.