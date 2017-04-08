Нового судью верховного суда США утвердил сенат

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54169 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105588 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162609 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119455 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118342 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113529 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104937 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155440 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Нового судью верховного суда США утвердил сенат

Нового судью верховного суда США утвердил сенат

Киев  •  УНН

 • 11263 просмотра

КИЇВ. 8 апреля. УНН. Сенат США утвердил Нила Горсача, кандидатура которого была предложена президентом-республиканцем Дональдом Трампом и не устроила многих представителей оппозиционной Демократической партии, в качестве нового судьи верховного суда страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.

До выдвижения в судьи верховного суда Нил Горсач работал в апелляционном суде, расположенном в Колорадо. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что у него есть серьезные сомнения в его независимости.

В свою очередь сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обвинила Н.Горсача в том, что он стремится защищать интересы больших корпораций в ущерб американскому рабочему классу.

Демократы пытались заблокировать назначение Н.Горсача, но республиканцы, обладающие в сенате большинством, сумели изменить правила голосования таким образом, чтобы не дать демократам это сделать.

Пост судьи верховного суда США стал вакантным после смерти судьи Антонина Скалиа в прошлом году. Занимавший тогда пост президента США Барак Обама предложил своего кандидата, но он был заблокирован республиканцами в конгрессе.

Всего в верховном суде США должно быть девять судей. До утверждения Н.Горсача на пост девятого судьи в суде сохранялся паритет между судьями, выдвинутыми президентами-республиканцами, и судьями, выдвинутыми президентами-демократами.

Расклад сил в верховном суде США очень важен для страны, так как зачастую именно он принимает окончательные решения по многим спорным вопросам. За последние годы суд принял несколько громких решений, в том числе узаконил по всей стране однополые браки.

Напомним, кандидат Д.Трампа в верховный суд раскритиковал президента.

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