Нового суддю верховного суду США затвердив сенат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сенат США затвердив Ніла Горсача, кандидатура якого була запропонована президентом-республіканцем Дональдом Трампом і не влаштувала багатьох представників опозиційної Демократичної партії, як нового суддю верховного суду країни, передає УНН з посиланням на ВВС.
До висунення в судді верховного суду Ніл Горсач працював в апеляційному суді в Колорадо. Лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер заявив, що у нього є серйозні сумніви в його незалежності.
У свою чергу сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен звинуватила Н.Горсача в тому, що він прагне захищати інтереси великих корпорацій на шкоду американському робітничому класу.
Демократи намагалися заблокувати призначення Н.Горсача, але республіканці, у яких в сенаті є більшість, зуміли змінити правила голосування таким чином, щоб не дати демократам це зробити.
Посада судді верховного суду США стала вакантною після смерті судді Антоніна Скаліа минулого року. Тодішній президента США Барак Обама запропонував свого кандидата, але він був заблокований республіканцями в конгресі.
Всього в верховному суді США має бути дев'ять суддів. До затвердження Н.Горсача на посаду дев'ятого судді в суді зберігався паритет між суддями, висунутими президентами-республіканцями, і суддями, висунутими президентами-демократами.
Розклад сил у верховному суді США дуже важливий для країни, оскільки часто саме він приймає остаточні рішення з багатьох спірних питань. За останні роки суд прийняв кілька гучних рішень, в тому числі узаконив по всій країні одностатеві шлюби.
Нагадаємо, кандидат Д.Трампа в верховний суд розкритикував президента.