Новое правительство Польши во главе с Туском начнет свою работу 13 декабря
Киев • УНН
Дональд Туск будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Польши 13 декабря, после того, как польский Сейм избрал его 11 декабря.
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск вступит в свою должность 13 декабря. Об этом сообщили на странице главы канцелярии президента Польши Гразины Игначак-Бандич в социальной сети X (Twitter), передает УНН.
Детали
Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда официально примет присягу у нового правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском 13 декабря в 9 утра.
По приглашению Президента Польши Анджей Дуды, после голосования в Сейме, состоялась встреча с Премьер-министром Дональдом Туском. Было решено, что после получения вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду, 13 декабря, в 9:00 в Президентском дворце
Добавим
В понедельник, 11 декабря, польский Сейм избрал Дональда Туска на должность премьер-министра.
Новое правительство Польши во главе с Туском начнет свою работу 13 декабря
Дональд Туск будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Польши 13 декабря, после того, как польский Сейм избрал его 11 декабря.
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