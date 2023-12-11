Новое правительство Польши во главе с Туском начнет свою работу 13 декабря

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск вступит в свою должность 13 декабря. Об этом сообщили на странице главы канцелярии президента Польши Гразины Игначак-Бандич в социальной сети X (Twitter), передает УНН.

Детали

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда официально примет присягу у нового правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском 13 декабря в 9 утра.

По приглашению Президента Польши Анджей Дуды, после голосования в Сейме, состоялась встреча с Премьер-министром Дональдом Туском. Было решено, что после получения вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду, 13 декабря, в 9:00 в Президентском дворце написала глава канцелярии президента Польши.

Добавим

В понедельник, 11 декабря, польский Сейм избрал Дональда Туска на должность премьер-министра.