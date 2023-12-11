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Новое правительство Польши во главе с Туском начнет свою работу 13 декабря

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 23:55  •  8002 просмотра

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Дональд Туск будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Польши 13 декабря, после того, как польский Сейм избрал его 11 декабря.

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск вступит в свою должность 13 декабря. Об этом сообщили на странице главы канцелярии президента Польши Гразины Игначак-Бандич в социальной сети X (Twitter), передает УНН.

Детали

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда официально примет присягу у нового правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском 13 декабря в 9 утра.

По приглашению Президента Польши Анджей Дуды, после голосования в Сейме, состоялась встреча с Премьер-министром Дональдом Туском. Было решено, что после получения вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду, 13 декабря, в 9:00 в Президентском дворце

написала глава канцелярии президента Польши.

Добавим

В понедельник, 11 декабря, польский Сейм избрал Дональда Туска на должность премьер-министра. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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