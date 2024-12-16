Novo Nordisk инвестирует миллиарды в новый завод в Дании

Новый производственный объект создаст 400 постоянных рабочих мест, а пока продолжается строительство завода, на работу будет привлечено 1000 внешних сотрудников.

Пишет УНН со ссылкой на Danmarks Radio и Вloomberg.

Производитель омепразола компания Novo Nordisk A/S выделил 8,5 миллиардов крон (1,2 миллиарда долларов) на строительство нового завода в Дании. Ранее компания «получила зеленый свет» на покупку трех крупных объектов за рубежом за 11,7 миллиардов долларов США.

Датский фармацевтический гигант создаст производственные мощности и склад площадью 40 000 квадратных метров (430 000 квадратных футов) на окраине третьего по величине города Дании, Оденсе, что станет совершенно новым местом для производителя лекарств, говорится в заявлении Novo, опубликованном в понедельник.

Украина получила инновационный препарат для профилактики ВИЧ

Ожидается, что новое производство создаст 400 постоянных рабочих мест, а также 1 000 внешних работников будет нанято во время создания завода.

Мы гордимся тем, что развиваем наше наследие в Дании, и с нетерпением ждем начала этого пути в Оденсе, привлекательном городе с динамичным сообществом и талантливой рабочей силой