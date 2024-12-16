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Novo Nordisk инвестирует миллиарды в новый завод в Дании

Novo Nordisk инвестирует миллиарды в новый завод в Дании

Киев  •  УНН

 • 2054 просмотра

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Датский фармацевтический гигант Novo Nordisk строит новый завод площадью 40 000 кв.м в Оденсе за 8,5 млрд крон. Проект создаст 400 постоянных и 1000 временных рабочих мест.

Новый производственный объект создаст 400 постоянных рабочих мест, а пока продолжается строительство завода, на работу будет привлечено 1000 внешних сотрудников.

 Пишет УНН со ссылкой на Danmarks Radio и Вloomberg.

Производитель омепразола компания Novo Nordisk A/S выделил 8,5 миллиардов крон (1,2 миллиарда долларов) на строительство нового завода в Дании.  Ранее компания «получила зеленый свет» на покупку трех крупных объектов за рубежом за 11,7 миллиардов долларов США.

Датский фармацевтический гигант создаст производственные мощности и склад площадью 40 000 квадратных метров (430 000 квадратных футов) на окраине третьего по величине города Дании, Оденсе, что станет совершенно новым местом для производителя лекарств, говорится в заявлении Novo, опубликованном в понедельник.

Украина получила инновационный препарат для профилактики ВИЧ5 июн. 2024, 07:36 • 16981 просмотр

Ожидается, что новое производство создаст 400 постоянных рабочих мест, а также 1 000 внешних работников будет нанято во время создания завода.

Мы гордимся тем, что развиваем наше наследие в Дании, и с нетерпением ждем начала этого пути в Оденсе, привлекательном городе с динамичным сообществом и талантливой рабочей силой

- говорит Хенрик Вульф, исполнительный вице-президент и руководитель производственного подразделения Ново Нордиск.

Табачный гигант Philip Morris закрывает заводы в Германии из-за падения спроса на сигареты29 окт. 2024, 16:36 • 18398 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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