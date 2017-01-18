Новый сервисный центр МВД открыли в Ужгороде

"Новый сервисный центр МВД в г. Ужгород! Четырнадцатый! Просторный, удобный, все для граждан. Все услуги предоставляются независимо от места регистрации быстро, без обеденного перерыва. На рабочих столах работников установлены дополнительные камеры - это позволит контролировать качество предоставления услуг и противодействовать коррупции даже на бытовом уровне. Здесь предусмотрены удобства для людей с особыми потребностями - есть кнопка вызова администратора, пандусы и удобные места для получения услуг. Новый сервисный центр МВД в Ужгороде работает по адресу ул. О. Кошевого, 4", - сказано в сообщении.