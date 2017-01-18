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Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

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Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 110933 перегляди

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28 березня, 11:39 • 169859 перегляди

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Новий сервісний центр МВС відкрили в Ужгороді

Новий сервісний центр МВС відкрили в Ужгороді

Київ • УНН

 • 7820 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. В Ужгороді відкрито новий сервісний центр МВС. Про це на свої сторінці у Facebook повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС, передає УНН.

“Новий сервісний центр МВС у м. Ужгород! 14-ий! Просторий, зручний, все для громадян. Усі послуги надаються незалежно від місця реєстрації швидко, без обідньої перерви. На робочих столах працівників встановлені додаткові камери — це дозволить контролювати якість надання послуг і протидіяти корупції навіть на побутовому рівні. Тут передбачені зручності для людей з особливими потребами — є кнопка виклику адміністратора, пандуси та зручні місця для отримання послуг. Новий сервісний центр МВС в Ужгороді працює за адресою вул. О. Кошового, 4”, — сказано в повідомленні.

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