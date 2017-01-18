Новий сервісний центр МВС відкрили в Ужгороді

“Новий сервісний центр МВС у м. Ужгород! 14-ий! Просторий, зручний, все для громадян. Усі послуги надаються незалежно від місця реєстрації швидко, без обідньої перерви. На робочих столах працівників встановлені додаткові камери — це дозволить контролювати якість надання послуг і протидіяти корупції навіть на побутовому рівні. Тут передбачені зручності для людей з особливими потребами — є кнопка виклику адміністратора, пандуси та зручні місця для отримання послуг. Новий сервісний центр МВС в Ужгороді працює за адресою вул. О. Кошового, 4”, — сказано в повідомленні.