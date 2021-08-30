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Новый рынок "зеленой энергетики" Украины: UBTA подписала меморандум с Украинским водородным советом

Новый рынок "зеленой энергетики" Украины: UBTA подписала меморандум с Украинским водородным советом

Киев  •  УНН

 • 21068 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) как представитель отечественного экспортоориентированного бизнеса и член Европейского альянса по чистому водороду (European Clean Hydrogen Alliance, ECHA — англ.), приветствует смелые шаги по внедрению водородных технологий, которые станут логическим продолжением развития возобновляемой энергетики в Украине, сообщают в пресс-службе, передает УНН.

27 августа состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Дмитрием Лосем, Председателем правления UBTA и Александром Репкиным, Президентом Энергетической ассоциации “Украинский водородный совет”. Главной целью установления сотрудничества между организациями является консолидация усилий, направленных на определение общего видения по поддержке и реализации энергетического потенциала страны путем содействия инициативам по продвижению водородных технологий и привлечения инвестиций в украинские и международные водородные энергетические проекты.

Цитата

“Одной из главных тем нашего сотрудничества с Украинским водородным советом — это участие в создании национальной водородной стратегии Украины, а также всестороннее содействие в промотировании потенциала государства в сфере возобновляемой и водородной энергетики. Подобные инициативы уже в ближайшем будущем покажут не только украинцам, но и мировой общественности мощь страны и ее возможности”, — уверен Дмитрий Лось.

Детали

В меморандуме подчеркиваются такие важные темы для совместной работы, как создание национальной водородной стратегии Украины, привлечения иностранных инвестиций в сферу водородной энергетики Украины и поддержка инициатив развития водородной инфраструктуры Украины. В частности, идет речь о совместном участии в формировании и реализации государственной политики в сфере энергетики, что неизбежно повысит конкурентоспособность Киева на геополитическом уровне.

Стороны также обсудили потенциал украинского “зеленой энергетики” в контексте Европейского зеленого курса. Господин Репкин отметил, что за последнее десятилетие состоялась качественное изменение в сфере альтернативной энергетики и ее нужно адаптировать к законодательству и инициатив ЕС “Например, „зеленый тариф“, как способ стимулирования украинской экономики, был актуальным лишь в начале 2010-х годов. На сегодня, учитывая развитие технологий и снижение их стоимости, стимулирования развития рынка возобновляемых источников энергии требует новых подходов, которые нам необходимо разработать и имплементировать в украинскую экономику. Возобновляемая энергетика лежит в основе Европейского зеленого курса, и у Украины есть потенциал закрыть собственным ресурсом все потребление электроэнергии ЕС и стать геополитическим игроком, который способен конкурировать с самыми мощными энергетическими государствами”.

Дмитрий Лось подчеркнул, что UBTA принимает активное участие в работе над проектом Национально-определенного взноса Украины в Парижское Соглашение (НОВ-2) и следит за изменениями относительно европейского углеродного коррекционного механизма импорта (УКМИ). Как заверил Председатель правления UBTA, развитие водородных технологий смогут предоставить украинским предприятиям необходимый толчок для модернизации и подготовки к новым климатическим и экологическим реалиям на рынке.

В свою очередь, господин Репкин поделился мнением о том, что развитие таких технологий уже скоро изменит привычное восприятие мира и технологий: “Водородная отрасль находится на этапе переходного периода в сознании: как когда-то открыли нефть и нашли ей применение, заменили свечи в домах на электрические лампочки, или перешли от лошадей к автомобилям — так и сейчас происходит переход от потребления полезных ископаемых к возобновляемой энергетики. Водород — это уже логическое продолжение темы „зеленой“ энергии”.

Справка

Энергетическая ассоциация “Украинский водородный совет” — это одна из ведущих организаций в Украине, которая занимается развитием зеленой водородной энергетики как неотъемлемой части в производстве и поставке альтернативных источников энергии, а также распространением водородных технологий в различных отраслях промышленности и бизнеса с целью повышения их энергоэффективности.

Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) — единственная ассоциация экспортоориентированного украинского бизнеса, внесенного в официальный реестр лоббистов в Брюсселе. Союз представляет интересы своих членов в ведущих институтах, учреждениях и организациях Европы, США, Канады, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также Украины и транслирует консолидированную позицию различных секторов украинской экономики в Украине, а также на европейском и других ключевых рынках. Ассоциация также налаживает работу с властью в интересах бизнеса и проводит аналитически-просветительскую работу.

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