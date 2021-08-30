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Новий ринок "зеленої енергетики" України: UBTA підписала меморандум з Українською водневою радою

Новий ринок "зеленої енергетики" України: UBTA підписала меморандум з Українською водневою радою

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) як представник вітчизняного експортоорієнтованого бізнесу та член Європейського альянсу з чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance, ECHA — англ.), вітає сміливі кроки по впровадженню водневих технологій, які стануть логічним продовженням розвитку відновлюваної енергетики в Україні, повідомляють у пресслужбі, передає УНН.

27 серпня відбулось підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Дмитром Лосем, Головою правління UBTA та Олександром Рєпкіним, Президентом Енергетичної асоціації “Українська воднева рада”. Головною метою встановлення співпраці між організаціями є консолідація зусиль, спрямованих на визначення спільного бачення щодо підтримки та реалізації енергетичного потенціалу країни шляхом сприяння ініціативам з просування водневих технологій та залучення інвестицій в українські та міжнародні водневі енергетичні проєкти.

Цитата

“Однією з головних тем нашої співпраці з Українською водневою радою — це участь у створенні національної водневої стратегії України, а також всебічне сприяння у промотуванні потенціалу держави у сфері відновлювальної і водневої енергетики. Подібні ініціативи вже у найближчому майбутньому покажуть не тільки українській, але і світовій спільноті потужність країни та її можливості”, — впевнений Дмитро Лось.

Деталі

У меморандумі підкреслюються такі важливі теми для спільної роботи, як створення національної водневої стратегії України, залучення іноземних інвестицій в сферу водневої енергетики України та підтримка ініціатив розвитку водневої інфраструктури України. Зокрема, йдеться мова про спільну участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері енергетики, що неминуче підвищить конкурентоспроможність Києва на геополітичному рівні.

Сторони також обговорили потенціал української “зеленої енергетики” у контексті Європейського зеленого курсу. Пан Рєпкін відзначив, що за останнє десятиліття відбулась якісна зміна у сфері альтернативної енергетики і її потрібно адаптувати до законодавства та ініціатив ЄС: “Для прикладу, „зелений тариф“, як спосіб стимулювання української економіки, був актуальним лише на початку 2010-их років. Станом на сьогодні, враховуючи розвиток технологій та зниження їх вартості, стимулювання розвитку ринку відновлювальних джерел енергії потребує нових підходів, які нам необхідно розробити та імплементувати в українську економіку. Відновлювана енергетика лежить в основі Європейського зеленого курсу, і в України є потенціал закрити власним ресурсом все споживання електроенергії ЄС та стати геополітичним гравцем, який здатний конкурувати з найпотужнішими енергетичними державами”.

Дмитро Лось підкреслив, що UBTA приймає активну участь у роботі над проєктом Національно-визначеного внеску України до Паризької Угоди (НВВ-2) та слідкує за змінами щодо європейського вуглецевого корекційного механізму імпорту (ВКМІ). Як запевнив Голова правління UBTA, розвиток водневих технологій зможуть надати українським підприємствам необхідний поштовх для модернізації та підготовки до нових кліматичних та екологічних реалій на ринку.

В свою чергу, пан Рєпкін поділився думкою про те, що розвиток таких технологій вже скоро змінить звичне сприйняття світу та технологій: “Воднева галузь знаходиться на етапі перехідного періоду у людській свідомості: як колись відкрили нафту і знайшли їй застосування, замінили свічки в будинках на електричні лампочки, або перейшли від коней до автомобілів — так і зараз відбувається перехід від споживання корисних копалин до відновлюваної енергетики. Водень — це вже логічне продовження теми „зеленої“ енергії”.

Довідково

Енергетична асоціація “Українська воднева рада” —це одна з провідних організацій в Україні, що займається розвитком зеленої водневої енергетики як невід’ємної частини у виробництві та постачанні альтернативних джерел енергії, а також поширенням водневих технологій в різних галузях промисловості та бізнесу з метою підвищення їх енергоефективності.

Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) — єдина асоціація експортоорієнтованого українського бізнесу, яку внесено до офіційного реєстру лобістів у Брюсселі. Спілка представляє інтереси своїх членів у провідних інституціях, установах та організаціях Європи, США, Канади, країн Африки, Латинської Америки та Близького Сходу, а також України та транслює консолідовану позицію різних секторів української економіки в Україні, а також на європейському та інших ключових ринках. Асоціація також налагоджує роботу з владою в інтересах бізнесу та проводить аналітично-просвітницьку роботу.

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