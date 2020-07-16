Новый рейтинг ФИФА: Украина сохранила предыдущую позицию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных, в котором из-за отсутствия в связи с пандемией коронавируса международных матчей изменений не произошло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Украина заняла 24-ю ступень в генерации с 1537 баллами. Среди представителей УЕФА "желто-голубая" национальная команда 15-я. Впереди Уэльс с 1540 очками, позади Австрия (1507).
Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 14-е, Австрия - 26-е.
Примечательно, что все соперники в Лиге наций имеют более высокие позиции: Испания - 8, Швейцария - 12, Германия - 15.
Кроме того добавим, на вершине генерации находится Бельгия, которая на 32 пункта опережает Францию и на 53 - Бразилию.
Напомним, один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский был признан лучшим игроком матча в Серии А.