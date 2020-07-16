Новий рейтинг ФІФА: Україна зберегла попередню позицію

Україна обійняла 24-у сходинку в генерації із 1537 балами. Серед представників УЄФА "жовто-блакитна" національна команда 15-а. Попереду Вельс із 1540 очками, позаду Австрія (1507).

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Нідерланди - 14-е, Австрія - 26-е.

Примітно, що усі суперники в Лізі націй мають вищі позиції: Іспанія — 8, Швейцарія — 12, Німеччина — 15.

Крім того додамо, на вершині генерації знаходиться Бельгія, яка на 32 пункти випереджає Францію і на 53 – Бразилію.

Нагадаємо, одного з лідерів збірної України Руслана Маліновського було визнано найкращим гравцем матчу в Серії А.