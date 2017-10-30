Новый рекорд Bitcoin курс более 6,3 тыс. Долл.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27157 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91757 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147117 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113026 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114298 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111156 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103257 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106704 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103303 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151374 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Новый рекорд Bitcoin курс более 6,3 тыс. Долл.

Новый рекорд Bitcoin курс более 6,3 тыс. Долл.

Киев  •  УНН

 • 8429 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Курс криптовалюта Bitcoin установил новый рекордный показатель в 6306,58 долл. на торгах, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.

Криптовалюта поднялась до максимума в 6 306,58 долларов за индексом цен в 20:30.

Однако, 30 ноября цена биткоины снова немного снизилась, и сейчас он торгуется по 6153,54 долларов.

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Аналитики отмечают, что увеличение происходит в то время, когда биткойн обсуждается общественностью, а бизнес-лидеры и инвесторы обсуждают биткойн почти каждый день.

Среди них, миллиардер Уоррен Баффет, Саудовский принц Аль-Валид бин Талал и соучредитель PayPal Питер Тиль.

Напомним, курс Bitcoin достиг 6 тыс. Долл .

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