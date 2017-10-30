Новый рекорд Bitcoin курс более 6,3 тыс. Долл.

Криптовалюта поднялась до максимума в 6 306,58 долларов за индексом цен в 20:30.

Однако, 30 ноября цена биткоины снова немного снизилась, и сейчас он торгуется по 6153,54 долларов.

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Аналитики отмечают, что увеличение происходит в то время, когда биткойн обсуждается общественностью, а бизнес-лидеры и инвесторы обсуждают биткойн почти каждый день.

Среди них, миллиардер Уоррен Баффет, Саудовский принц Аль-Валид бин Талал и соучредитель PayPal Питер Тиль.

Напомним, курс Bitcoin достиг 6 тыс. Долл .