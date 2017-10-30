Новий рекорд Bitcoin: курс більше 6,3 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у 6306,58 дол. на торгах, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
Криптовалюта піднялася до максимуму в 6 306,58 доларів за індексом цін о 20:30.
Проте, 30 листопада ціна біткоіна знову трохи знизилася, і зараз він торгується за 6153,54 доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біткоіну спрогнозували майбутнє нового золота
Аналітики відзначають, що збільшення відбувається в той час, коли біткойн обговорюється громадськістю, а бізнес-лідери та інвестори обговорюють біткойн майже щодня.
Серед них, мільярдер Уоррен Баффет, Саудівський принц Аль-Валід бін Талал і співзасновник PayPal Пітер Тіль.
Нагадаємо, курс Bitcoin досяг 6 тис. дол.