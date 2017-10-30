Новий рекорд Bitcoin: курс більше 6,3 тис. дол.

Криптовалюта піднялася до максимуму в 6 306,58 доларів за індексом цін о 20:30.

Проте, 30 листопада ціна біткоіна знову трохи знизилася, і зараз він торгується за 6153,54 доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біткоіну спрогнозували майбутнє нового золота

Аналітики відзначають, що збільшення відбувається в той час, коли біткойн обговорюється громадськістю, а бізнес-лідери та інвестори обговорюють біткойн майже щодня.

Серед них, мільярдер Уоррен Баффет, Саудівський принц Аль-Валід бін Талал і співзасновник PayPal Пітер Тіль.

Нагадаємо, курс Bitcoin досяг 6 тис. дол.