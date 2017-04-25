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Новое образовательное пространство планируют создать в 200 украинских школах

Новое образовательное пространство планируют создать в 200 украинских школах

Киев  •  УНН

 • 11275 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство регионального развития и Министерство образования и науки начали совместный проект по созданию нового образовательного пространства в 200 украинских школах, из них в этом году - в 50 школах. Об этом сообщает пресс-служба Министрества регионального развития, передает УНН.

“2017 — год внедрения секторальной децентрализации. К обществу должна прийти новое качество услуг, и образовательная услуга — одна из главных и первых. Минрегион и МОН начали разработку и внедрение совместного проекта создания нового образовательного пространства в 200 школах Украины. В 50 из 200 школ, в которых будет создан новый образовательное пространство этого года, МОН также будет пилотировать новые образовательные программы и материалы для первого класса новой украинской школы”, — говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр — министр регионального развития Геннадий Зубко отметил, что для создания образовательного пространства должна быть инициатива от областных администраций и председателей общин.

По его словам, для реализации проекта из государственного фонда регионального развития предусмотрено использовать 3,5 млрд грн, в качестве субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин — 1,5 млрд грн, субвенций из госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий — 4 млрд грн.

Он отметил, что формирование образовательного пространства в объединенных территориальных общинах позволит на начальном этапе максимально оптимизировать инфраструктуру вокруг образовательных учреждений и эффективно инвестировать средства.

“При одинаковых условиях при выборе школы для участия в проекте предпочтение отдается общеобразовательным учебным заведениям, которые находятся в объединенных территориальных общинах. Ведь наша цель — строить образовательное пространство именно в опорных школах в объединенных территориальных общинах”, — отметил Г.Зубко.

При этом в Минрегионе уточнили, что на сегодня в областях уже функционирует 178 опорных учреждений и 511 их филиалов, 39 из них — в объединенных территориальных общинах.

Как сообщал УНН, в прошлом году правительство аккумулировало 1 млрд грн на нужды школ.

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