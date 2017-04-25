Новий освітній простір планують створити у 200 українських школах

“2017 рік — рік впровадження секторальної децентралізації. До громади повинна прийти нова якість послуг, і освітня послуга — одна з найголовніших та найперших. Мінрегіон та МОН розпочали розробку й упровадження спільного проекту створення нового освітнього простору в 200 школах України. У 50 із 200 шкіл, в яких буде створено новий освітній простір цього року, МОН також пілотуватиме нові освітні програми та матеріали для першого класу Нової української школи”, — сказано у повідомленні.

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко зазначив, що для створення освітнього простору має бути ініціатива від обласних адміністрацій та голів громад.

За його словами, для впровадження проекту з державного фонду регіонального розвитку передбачено використати 3,5 млрд грн, у якості субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад — 1,5 млрд грн, субвенцій з держбюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій — 4 млрд грн.

Він зазначив, що формування освітнього простору в об’єднаних територіальних громадах дозволить на початковому етапі максимально оптимізувати інфраструктуру навколо освітніх закладів та ефективно інвестувати кошти.

“За однакових умов при виборі школи для участі в проекті перевага надається загальноосвітнім навчальним закладам, які знаходяться в об’єднаних територіальних громадах. Адже наша мета — будувати освітній простір саме в опорних школах в об’єднаних територіальних громадах”, — зазначив Г.Зубко.

При цьому в Мінрегіоні уточнили, що на сьогодні в областях уже функціонує 178 опорних закладів та 511 їхніх філій, 39 з них — в об’єднаних територіальних громадах.

Як повідомляв УНН, минулого року уряд акумулював 1 млрд грн на потреби шкіл.