Новый конкурс на разработку шельфа Черного моря объявят в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В марте 2020 года планируют объявить новый конкурс на разработку углеводородов на шельфе Черного моря на основании соглашений о разделе продукции. Об этом заявил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, передает УНН.
"Будет организован новый конкурс относительно участков на шельфе. Сколько их может быть - в настоящее время определяется. Думаю, этот процесс может быть начат в марте 2020 года", - сказал глава Госгеонедр.
Напомним, Кабмин 12 апреля 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции. Срок действия соглашения - 50 лет.
Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин", принадлежащего Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики Caspian Drilling International Ltd. и "Укрнефтебурение".
В итоге в конкурсе на разработку нефтегазового участка "Дельфин" шельфа Черного моря победила компания Trident Black Sea.
Уже в июле Кабмин планировал рассмотреть возможность проведения нового конкурса.