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Новый глава ОБСЕ 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь

Новый глава ОБСЕ 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь

Киев • УНН

 • 10428 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Новый глава ОБСЕ, который сейчас занимает должность министра иностранных дел Австрии, Себастьян Курц 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта", - заявил он.

С.Курц планирует свой визит с целью выяснения ситуации в регионах. Также отмечается, что он встретится с представителями международных организаций, занимающихся работами по разминирования на востоке Украины.

Кроме того, сообщается, что новый глава ОБСЕ планирует посетить Россию с целью урегулирования конфликта на Востоке Украины.

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