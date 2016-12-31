Новый глава ОБСЕ 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Новый глава ОБСЕ, который сейчас занимает должность министра иностранных дел Австрии, Себастьян Курц 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Salzburger Nachrichten.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта", - заявил он.
С.Курц планирует свой визит с целью выяснения ситуации в регионах. Также отмечается, что он встретится с представителями международных организаций, занимающихся работами по разминирования на востоке Украины.
Кроме того, сообщается, что новый глава ОБСЕ планирует посетить Россию с целью урегулирования конфликта на Востоке Украины.