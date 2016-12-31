Новий голова ОБСЄ 3-4 січня відвідає Дніпро та Маріуполь
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Новий голова ОБСЄ, який наразі перебуває на посаді міністра закордонних справ Австрії, Себастьян Курц 3-4 січня відвідає Дніпро та Маріуполь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Salzburger Nachrichten.
“Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ескалації збройного конфлікту”, — заявив він.
С.Курц планує свій візит з метою встановлення ситуації в регіонах. Також зазначається, що він зустрінеться з представниками міжнародних організацій, що займаються розмінувальними роботами на сході України.
Крім того, повідомляється, що новий голова ОБСЄ планує відвідати Росію, з метою врегулювання конфлікту на Сході України.