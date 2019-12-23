Новый глава Института нацпамяти отреагировал на заявление Путина о "коренных землях"

"Противодействие российской агрессии в Украине - это касается борьбы с дезинформацией, с мифами, которые нам пытаются щедро сюда поставлять наши противники. Вот мы тоже усилим свое присутствие, в том числе способствуя изданию таких материалов... как книга Сергея Громенко о 250 годах российских мифов по истории Крыма (250 лет фальши: российские мифы истории Крыма и так далее - ред.). Мы видим, что последние заявления президента РФ о каких-то коренных землях, которые существуют в сознании политического руководства России. Для борьбы с такими вещами должно быть усилено качество исторической науки, соответствующие усилия по развитию критического мышления, и публикация, распространение достоверных данных исторических материалов, которые будут развенчивать подобные вещи", - отметил Дробович.

Отметим, на пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается. В МИД отреагировали на заявления Путина, указав, что в свое время Москва была под Киевом.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового председателя Института национальной памяти Антона Дробовича. Также Дробович назвал приоритеты своей деятельности.