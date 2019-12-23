Новий голова Інституту нацпам'яті відреагував на заяву Путіна про "корінні землі"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новий голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що боротися із заявою президента Російської Федерації Володимира Путіна про "корінні землі" та аналогічними потрібно за допомогою поширення достовірних даних, історичних матеріалів, аби розвінчувати такі речі. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Протидія російській агресії в Україні – це що стосується боротьби з дезінформацією, з міфами, які нам намагаються щедро сюди постачати наші супротивники. Ось ми теж посилимо свою присутність, у тому числі сприяючи виданню таких матеріалів…як книга Сергія Громенка про 250 років російських міфів щодо історії Криму (250 років фальші: російські міфи історії Криму і так далі - ред.). Ми бачимо, що останні заяви президента РФ про якісь там корінні землі, які існують у свідомості політичного керівництва Росії. Для боротьби з такими речами має бути посилена якість історичної науки, відповідні зусилля щодо розвитку критичного мислення, і публікація, поширення достовірних даних історичних матеріалів, які розвінчуватимуть подібні речі", - зазначив Дробович.
Зазначимо, на пресконференції 19 грудня Путін заявив, що все Причорномор’я і східна частина України - це споконвічно російські території, і тепер РФ з цим розбирається. У МЗС відреагували на заяви Путіна, вказавши, що свого часу Москва була під Києвом.
Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича. Також Дробович назвав пріоритети своєї діяльності.