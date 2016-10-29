Новую атомную подводную лодку за 2,7 млрд долл. ввели в действие в США

Жене президента США, которая принимала ранее участие в наречении подводной лодки и таким образом считается ее "крестной", было предоставлено право отдать команду о введении субмарины в действие. "Это самая современная подводная лодка в наших ВМС. Она способна выполнять любую задачу - от поисково-спасательных операций до проведения научных исследований", - сказала М.Обама.

USS Illinois, строительство которого велось в течение пяти лет, официально получил бортовой номер - SSN 786. Подводная лодка изготовила кораблестроительная компания General Dynamics Electric Boat.

Лодка USS Illinois относится к типу многоцелевых подводных лодок Virginia. Кроме нее на вооружении американских ВМС всего находятся 12 таких субмарин. Подводные лодки этого класса предназначены для борьбы с вражескими субмаринами на глубине, а также для проведения прибрежных операций. Illinois, длина которой составляет около 115 метров, вмещает до 130 членов экипажа и способна нести на своем борту высокоточные крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.