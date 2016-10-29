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Новий атомний підводний човен за 2,7 млрд дол. ввели в дію у США

Новий атомний підводний човен за 2,7 млрд дол. ввели в дію у США

Київ • УНН

 • 11853 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Новітній атомний підводний човен ВМС США USS Illinois, будівництво якого обійшлося в 2,7 млрд дол., офіційно введений в дію. Відповідна церемонія, участь в якій взяла перша леді країни Мішель Обама, відбулася в суботу на військовій верфі в Гротоні (штат Коннектикут), передає УНН з посиланням на ТАСС.

Дружині президента США, яка брала раніше участь в нареченні підводного човна і таким чином вважається його "хрещеною", було надано право віддати команду про введення субмарини в дію. "Це найсучасніший підводний човен в наших ВМС. Він здатний виконувати будь-яке завдання - від пошуково-рятувальних операцій до проведення наукових досліджень", - сказала М.Обама.

USS Illinois, будівництво якого велося протягом п'яти років, офіційно отримав бортовий номер - SSN 786. Підводний човен виготовило кораблебудівне підприємство General Dynamics Electric Boat.

Човен USS Illinois належить до типу багатоцільових підводних човнів Virginia. Крім нього на озброєнні американських ВМС всього перебувають 12 таких субмарин. Підводні човни цього класу призначені для боротьби з ворожими субмаринами на глибині, а також для проведення прибережних операцій. Illinois, довжина якого становить близько 115 метрів, вміщує до 130 членів екіпажу і здатен нести на своєму борту високоточні крилаті ракети великої дальності Tomahawk.

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