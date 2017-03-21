Новейшие военные разработки продемонстрировали в Житомирской области

Сейчас предприятие с почти 80-летней историей занимается глубокой модернизацией боевых машин пехоты советского образца БМП-1 и БМП-2, а также на предприятии активно разрабатывают и выпускают боевые модули для этих машин. Два новых боевых модули уже проходят испытания - это башни "Шквал" и "Стилет".

"Мы комбинируем, чтобы оно было только наше отечественного производства, второе, чтобы оно было надежное, и чтобы по огневой мощи оно было не хуже тех образцов, которые есть сейчас. У нас есть дистанционно управляемые модули есть уже несколько вариантов шасси под эти модули. В "Шквал" и "Стилет" более стабильные цифровые системы стабилизации, там новые комплексы управления огнем, используются дополнительные средства поражения - гранатометы, противотанковые ракеты украинского производства. На машине БМП - 1МД порядка 21 модернизации ", - отметил главный инженер ГП" Житомирский бронетанковый завод " Василий Хмыз.

Кроме этого на заводе уже в работе находятся 4 новые разработки, впрочем, пока о них говорить работники не хотят, обещают продемонстрировать новинки в ближайшее время.

Напомним, в конце июля 2017 года Украина примет участие в многонациональных военных учениях НАТО в Грузии .