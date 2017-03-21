Новейшие военные разработки продемонстрировали в Житомирской области

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21916 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 71246 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112599 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127916 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136443 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 120009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106772 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107705 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Новейшие военные разработки продемонстрировали в Житомирской области

Новейшие военные разработки продемонстрировали в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 10774 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 31 марта. УНН. Новейшие разработки ГП "Житомирский бронетанковый завод" продемонстрировали на предприятии, сообщает корреспондент УНН.

Сейчас предприятие с почти 80-летней историей занимается глубокой модернизацией боевых машин пехоты советского образца БМП-1 и БМП-2, а также на предприятии активно разрабатывают и выпускают боевые модули для этих машин. Два новых боевых модули уже проходят испытания - это башни "Шквал" и "Стилет".

"Мы комбинируем, чтобы оно было только наше отечественного производства, второе, чтобы оно было надежное, и чтобы по огневой мощи оно было не хуже тех образцов, которые есть сейчас. У нас есть дистанционно управляемые модули есть уже несколько вариантов шасси под эти модули. В "Шквал" и "Стилет" более стабильные цифровые системы стабилизации, там новые комплексы управления огнем, используются дополнительные средства поражения - гранатометы, противотанковые ракеты украинского производства. На машине БМП - 1МД порядка 21 модернизации ", - отметил главный инженер ГП" Житомирский бронетанковый завод " Василий Хмыз.

Кроме этого на заводе уже в работе находятся 4 новые разработки, впрочем, пока о них говорить работники не хотят, обещают продемонстрировать новинки в ближайшее время.

Напомним, в конце июля 2017 года Украина примет участие в многонациональных военных учениях НАТО в Грузии .

Украинские Национальные Новости

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