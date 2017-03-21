Новітні військові розробки продемонстрували на Житомирщині

Наразі підприємство із майже 80-річною історією займається глибокою модернізацією бойових машин піхоти радянського зразка БМП-1 та БМП-2, також на підприємстві активно розробляють та випускають бойові модулі для цих машин. Два нових бойових модулі вже проходять випробування — це башти “Шквал” та “Стилет”.

“Ми комбінуємо, щоб воно було тільки наше вітчизняного виробництва, друге, щоб воно було надійне, і щоб по вогневій міці воно було не гірше тих зразків, які є зараз. В нас є дистанційно керовані модулі є вже кілька варіантів шасі під ці модулі. В „Шквалах“ і „Стилетах“ є більш стабільні цифрові системи стабілізації, там нові комплекси управління вогнем, використовуються додаткові засоби ураження — гранатомети, протитанкові ракети українського виробництва. На машині БМП — 1МД порядка 21 модернізації”, — зазначив головний інженер ДП “Житомисроький бронетанковий завод” Василь Хмиз.

Окрім цього на заводі вже в роботі знаходяться 4 нові розробки, втім, поки що про них говорити працівники не хочуть, обіцяють продемонструвати новинки найближчим часом.

Нагадаємо, у кінці липня 2017 року Україна візьме участь у багатонаціональних військових навчаннях НАТО в Грузії.