Киев • УНН
Президент Зеленский заявил об активной подготовке Украины к новому политическому сезону. Уже согласованы встречи с мировыми лидерами и запланированы информационные мероприятия на август-сентябрь.
Украина активно готовится к новому политическому сезону - уже предварительно согласованы встречи с рядом мировых лидеров. Об этом в вечернем обращении заявил глава государства Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Сегодня уже довольно подробно спланировали нашу работу на август - сентябрь с зарубежными аудиториями. Информационную работу, встречи и переговоры, участие в саммитах
По его словам, несмотря на то, что в мире хоть и сезон отпусков, но в Украине нас никаких пауз быть не может. В частности нельзя останавливаться в донесении информации об Украине - о нашей защите от российского террора, о наших потребностях.
Есть уже четкий график работы и предварительно согласованы в том числе и встречи с лидерами на новый политический сезон в мире. Украина будет получать все, что необходимо, чтобы выстоять и достичь своих задач
Україна розпочинає підготовчі зустрічі на рівні міністрів та радників перед другим Самітом миру - Кулеба22 июля 2024, 11:11 • 30922 просмотра