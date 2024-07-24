Украина активно готовится к новому политическому сезону - уже предварительно согласованы встречи с рядом мировых лидеров. Об этом в вечернем обращении заявил глава государства Владимир Зеленский, передает УНН.

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Сегодня уже довольно подробно спланировали нашу работу на август - сентябрь с зарубежными аудиториями. Информационную работу, встречи и переговоры, участие в саммитах - рассказал президент.

По его словам, несмотря на то, что в мире хоть и сезон отпусков, но в Украине нас никаких пауз быть не может. В частности нельзя останавливаться в донесении информации об Украине - о нашей защите от российского террора, о наших потребностях.

Есть уже четкий график работы и предварительно согласованы в том числе и встречи с лидерами на новый политический сезон в мире. Украина будет получать все, что необходимо, чтобы выстоять и достичь своих задач - подчеркнул глава государства.

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