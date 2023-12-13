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Новый пакет военной помощи от США на 200 млн долларов: в Пентагоне сообщили, что передадут Украине

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 11:15  •  23848 просмотра

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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, включающем системы противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковое оружие и более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.

Новый пакет военной поддержки Украины от Соединенных Штатов поддержки Украине от Соединенных Штатов содержит средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое военное оборудование на 200 миллионов долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны США.

Детали

Украина получит от США в рамках нового пакета помощи:

-       ракеты AIM-9M для ПВО;

-       компоненты системы ПВО;

-       дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

-       155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

-       высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

-       ракеты с оптическим наведением (TOW);

-       противотанковые системы Javelin и AT-4;

-       более 4 миллионов патронов для стрелкового оружия;

-       боеприпасы для расчистки препятствий;

-       оборудование для защиты объектов национальной инфраструктуры;

-       запасные части, генераторы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В тесном сотрудничестве со своими своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты продолжают поддерживать насущные потребности Украины на поле боя, включая возможности, необходимые для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры от непрекращающихся воздушных атак россии

- говорится в сообщении Пентагона.

Также в Минобороны США отметили, что крайне важно, чтобы Конгресс как можно быстрее утвердил дополнительный запрос президента по национальной безопасности, чтобы "Украина могла закрепить и расширить свои боевые успехи".

Помощь Украине в обеспечении безопасности остается разумной инвестицией в нашу национальную безопасность. Она сдерживает потенциальную агрессию в других странах мира, одновременно укрепляя нашу оборонную промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа

- говорится в заявлении Пентагона.

Напомним

Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Киеву 200 млн долларов помощи.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Новий пакет військової допомоги від США на 200 млн доларів: у Пентагоні повідомили, що передадуть Україні
New $200 million military aid package from the US: the Pentagon says it will be given to Ukraine
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Новый пакет военной помощи от США на 200 млн долларов: в Пентагоне сообщили, что передадут Украине

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