Новый пакет военной помощи от США на 200 млн долларов: в Пентагоне сообщили, что передадут Украине

Новый пакет военной поддержки Украины от Соединенных Штатов поддержки Украине от Соединенных Штатов содержит средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое военное оборудование на 200 миллионов долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны США.

Детали

Украина получит от США в рамках нового пакета помощи:

- ракеты AIM-9M для ПВО;

- компоненты системы ПВО;

- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

- ракеты с оптическим наведением (TOW);

- противотанковые системы Javelin и AT-4;

- более 4 миллионов патронов для стрелкового оружия;

- боеприпасы для расчистки препятствий;

- оборудование для защиты объектов национальной инфраструктуры;

- запасные части, генераторы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В тесном сотрудничестве со своими своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты продолжают поддерживать насущные потребности Украины на поле боя, включая возможности, необходимые для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры от непрекращающихся воздушных атак россии - говорится в сообщении Пентагона.

Также в Минобороны США отметили, что крайне важно, чтобы Конгресс как можно быстрее утвердил дополнительный запрос президента по национальной безопасности, чтобы "Украина могла закрепить и расширить свои боевые успехи".

Помощь Украине в обеспечении безопасности остается разумной инвестицией в нашу национальную безопасность. Она сдерживает потенциальную агрессию в других странах мира, одновременно укрепляя нашу оборонную промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа - говорится в заявлении Пентагона.

Напомним

Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Киеву 200 млн долларов помощи.