Новый пакет военной помощи от США на 200 млн долларов: в Пентагоне сообщили, что передадут Украине
Киев • УНН
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, включающем системы противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковое оружие и более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.
Новый пакет военной поддержки Украины от Соединенных Штатов поддержки Украине от Соединенных Штатов содержит средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое военное оборудование на 200 миллионов долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны США.
Детали
Украина получит от США в рамках нового пакета помощи:
- ракеты AIM-9M для ПВО;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 4 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- оборудование для защиты объектов национальной инфраструктуры;
- запасные части, генераторы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
В тесном сотрудничестве со своими своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты продолжают поддерживать насущные потребности Украины на поле боя, включая возможности, необходимые для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры от непрекращающихся воздушных атак россии
Также в Минобороны США отметили, что крайне важно, чтобы Конгресс как можно быстрее утвердил дополнительный запрос президента по национальной безопасности, чтобы "Украина могла закрепить и расширить свои боевые успехи".
Помощь Украине в обеспечении безопасности остается разумной инвестицией в нашу национальную безопасность. Она сдерживает потенциальную агрессию в других странах мира, одновременно укрепляя нашу оборонную промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа
Напомним
Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Киеву 200 млн долларов помощи.
Новый пакет военной помощи от США на 200 млн долларов: в Пентагоне сообщили, что передадут Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, включающем системы противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковое оружие и более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.
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