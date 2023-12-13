Новый глава МИД Польши провел разговор с Кулебой: речь шла об интеграции Украины в ЕС
Киев • УНН
Сикорский заверил, что Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, в частности относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил Дмитрия Кулебу, что Польша будет активно работать над принятием решения Евросовета об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил Кулеба и добавил, что Сикорский принял его приглашение посетить Украину, передает УНН.
Я разговаривал с Сикорским и поздравил его с назначением. Министр Сикорский подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению украинско-польских отношений, противодействию российской агрессии, интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также сотрудничеству в других глобальных делах
Они также обсудили предстоящий саммит ЕС.
"Министр заверил меня, что Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, в частности относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС. Министр Сикорский также принял мое приглашение посетить Украину", - сообщил Кулеба.
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Дополнение
Польское издание Onet сообщало, что в Польше рассматривают предложение Украины новоизбранному премьер-министру Дональду Туску совершить один из первых зарубежных визитов в Киев.
Новый глава МИД Польши провел разговор с Кулебой: речь шла об интеграции Украины в ЕС
Сикорский заверил, что Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, в частности относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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