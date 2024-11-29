Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

С 1 декабря в Украине меняют правила бронирования работников критически важных предприятий. В частности, бронирование будет онлайн через "Дію", а само предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям, а также еще одним на выбор руководителя предприятия. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

"Раньше была опция бронирования через "Дію" и офлайн. С 1 декабря будет только онлайн, это решит проблему с длительной проработкой документов. Предприятия, которые сохранили статус критичности во время аудита, должны обновить его до 28 февраля. Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать только до 28 февраля следующего года", - сообщил Федоров.

Он подчеркнул, что новых работников смогут бронировать сразу, ни один срок отрабатывать не надо.

По новым правилам, чтобы бронировать людей, предприятие должно соответствовать 3-м критериям: средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен и отсутствие налоговых долгов, а третий критерий руководитель предприятия будет выбирать сам. Это может быть резидентство в Дія.City; 1,5 + млн евро уплаченных налогов за год; важность для национальной экономики или потребностей тергромады.

"Для получения или подтверждения критичности — собирайте пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, и подавайте в профильный госорган. Работаете в энергетике? В Минэнерго. Занимаетесь сельским хозяйством? В Минагро. Резидент Дія.City - в Минцифру. Платите более 1,5 млн евро налогов за год, 32+ млн евро поступлений или важные для национальной экономики — в Минэкономики", - добавил Федоров.

Напомним

Кабмин утвердил обновленные правила бронирования военнообязанных, которые будут действовать до 28 февраля 2025 года. Внедряется электронный обмен данными между реестрами и новые требования к работодателям по отчетности.