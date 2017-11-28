Новые вспышки АЧС зафиксированы в Сумской
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Сумской области зафиксировали новые случаи африканской чумы свиней. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
Сообщается, что заболевание и гибель свиней была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве в селе Собичево Шосткинского района Сумской области.
При исследовании отобранных проб установлен диагноз - африканская чума свиней.
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 000 голов свиней из-за вспышки АЧС. По словам нардепа С.Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС.
Ранее сообщал УНН, что масштабная вспышка АЧС спровоцировал резкое подорожание мяса.