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Новые вспышки АЧС зафиксированы в Сумской области

Новые вспышки АЧС зафиксированы в Сумской области

Киев  •  УНН

 • 7920 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Сумской области зафиксировали новые случаи африканской чумы свиней. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

Сообщается, что заболевание и гибель свиней была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве в селе Собичево Шосткинского района Сумской области.

При исследовании отобранных проб установлен диагноз - африканская чума свиней.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 тысяч голов свиней из-за вспышки АЧС. По словам нардепа С.Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС.

Ранее сообщал УНН, что масштабная вспышка АЧС спровоцировал резкое подорожание мяса.

Украинские Национальные Новости

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