Нові спалахи АЧС зафіксовано на Сумщині

Повідомляється, що захворювання і загибель свиней була зафіксована в особистому підсобному господарстві в селі Собичеве Шосткинського району Сумської області.

При дослідженні відібраних проб встановлено діагноз - африканська чума свиней.

"В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалах АЧС. За словами нардепа С.Тригубенко, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.

Раніше УНН повідомляв, що масштабний спалах АЧС спровокував різке подорожчання м’яса.



