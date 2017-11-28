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Нові спалахи АЧС зафіксовано на Сумщині

Нові спалахи АЧС зафіксовано на Сумщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Сумській області зафіксували нові випадки африканської чуми свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.

Повідомляється, що захворювання і загибель свиней була зафіксована в особистому підсобному господарстві в селі Собичеве Шосткинського району Сумської області.

При дослідженні відібраних проб встановлено діагноз - африканська чума свиней.

"В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалах АЧС. За словами нардепа С.Тригубенко, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.

Раніше УНН повідомляв, що масштабний спалах АЧС спровокував різке подорожчання м’яса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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