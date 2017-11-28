Нові спалахи АЧС зафіксовано на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Сумській області зафіксували нові випадки африканської чуми свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.
Повідомляється, що захворювання і загибель свиней була зафіксована в особистому підсобному господарстві в селі Собичеве Шосткинського району Сумської області.
При дослідженні відібраних проб встановлено діагноз - африканська чума свиней.
"В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалах АЧС. За словами нардепа С.Тригубенко, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.
Раніше УНН повідомляв, що масштабний спалах АЧС спровокував різке подорожчання м’яса.