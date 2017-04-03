Новые антикоррупционные органы Украины пока не показали результатов - МВФ

"Коррупцию нужно искоренять решительно. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, конкретных результатов пока не достигнуто", - подчеркнул Д.Липтон.

Вместе с тем, он подчеркнул, что для достижения более быстрого и устойчивого роста, необходимого для повышения доходов и обеспечения возможности для Украины догнать своих региональных коллег, необходимо ускорить структурные реформы для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций.

"Необходимо начать с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель", - подчеркнул Д.Липтон.

Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны.