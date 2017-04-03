Новые антикоррупционные органы Украины пока не показали результатов - МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Первый заместитель директора-распорядителя и исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон отметил, что новые антикоррупционные органы Украины пока не показали результатов. Об этом он сказал по итогам завершения третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.
"Коррупцию нужно искоренять решительно. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, конкретных результатов пока не достигнуто", - подчеркнул Д.Липтон.
Вместе с тем, он подчеркнул, что для достижения более быстрого и устойчивого роста, необходимого для повышения доходов и обеспечения возможности для Украины догнать своих региональных коллег, необходимо ускорить структурные реформы для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций.
"Необходимо начать с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель", - подчеркнул Д.Липтон.
Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны.