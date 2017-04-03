Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ

"Корупцію потрібно викорінювати рішуче. Незважаючи на створення нових антикорупційних інституцій, конкретних результатів поки що не досягнуто", - наголосив Д.Ліптон.

Разом з тим, він наголосив, що для досягнення більш швидкого і стійкого зростання, необхідного для підвищення доходів і забезпечення можливості для України наздогнати своїх регіональних колег, необхідно прискорити структурні реформи для покращення бізнес-середовища та залучення інвестицій.

"Необхідно почати з приватизації і розвитку ринку сільськогосподарських земель", - наголосив Д.Ліптон.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Раніше Президент України Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.