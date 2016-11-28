Новое "WOG CAFE" возле НСК "Олимпийский" будет работать круглосуточно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Новое "WOG CAFE" на ул. Большая Васильковская, 63, возле НСК "Олимпийский" будет работать круглосуточно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании WOG.
"Особенность новой точки - окно выдачи заказов позволяет обслуживать посетителей 24 часа в сутки. Теперь, чтобы выпить чашечку любимого кофе с бургером, не обязательно искать АЗС "WOG", особенно, если вы без машины. Согласитесь, гуляя по ночному Киеву, так удобно, когда есть подобное заведение в центре города", - сообщают в компании.
Кроме того, отмечается, что как и во всей сети АЗК "WOG" и сети городских кафе "WOG CAFE", в кафе действует программа лояльности ПРАЙД, которая позволяет накапливать бонусы при совершении покупок и использовать их для новых покупок. Также действует мобильное приложение WOG PRIDE с более широким функционалом, а именно возможностью получать персональные предложения, скидки, покупать кофе и топливо онлайн и др.
"Мы неоднократно заявляли, что движемся в сторону развития ритейл-направления, и открытие 200 заведений - это лишь вопрос ближайших 5 лет", - отметил директор по маркетингу "WOG" Виталий Ткаченко.
Напомним, сеть WOG продает более 20 млн чашек кофе в год.
Как сообщал УНН, блюда от WOG CAFE теперь можно заказать на дом.