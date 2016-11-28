Нове “WOG CAFE” поблизу НСК “Олімпійський” працюватиме цілодобово

“Особливість нової точки — вікно видачі замовлень, що дозволяє обслуговувати відвідувачів 24 години на добу. Тепер, щоб випити чашечку улюбленої кави з бургером, не обов’язково шукати АЗК „WOG“, особливо, якщо ви без машини. Погодьтеся, гуляючи по нічному Києву, так зручно, коли є подібний заклад в центрі міста”, — повідомляють у компанії.

Окрім того, зазначається, що як і у всій мережі АЗК “WOG” і мережі міських кафе “WOG CAFE”, у цьому кафе діє програма лояльності ПРАЙД, яка дозволяє накопичувати бонуси при здійсненні покупок і використовувати їх для нових покупок. Також діє мобільний додаток WOG PRIDE з більш широким функціоналом, а саме можливістю отримувати персональні пропозиції, знижки, купувати каву і паливо он-лайн та ін.

“Ми неодноразово заявляли, що рухаємося в бік розвитку рітейл-напрямку, і відкриття 200 закладів — це лише питання найближчих 5 років”, — зазначив директор по маркетингу “WOG” Віталій Ткаченко.

Нагадаємо, мережа WOG продає більше 20 млн чашок кави на рік.

Як повідомляв УНН, страви від WOG CAFE відтепер можна замовити додому.