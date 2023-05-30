Новое перемирие и новые бои в Судане: мирные жители остаются в ловушке

Детали

И армия, и военизированные силы оперативной поддержки поздно вечером в понедельник официально договорились продлить на пять дней гуманитарное перемирие, заключенное при посредничестве США и Саудовской Аравии, которое часто нарушалось на прошлой неделе.

После того, как было объявлено о продлении, жители сообщили о новых боях, в том числе о столкновениях с применением различных видов оружия в южной части Хартума и о боях в Ньяле в штате Южный Дарфур.

Командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан и его бывший заместитель, командующий военизированными формированиями RSF Мохамед Хамдан Дагало, снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и заявили, что лишь реагируют на агрессию противника.

По данным Проекта данных о местонахождении и событиях вооруженных конфликтов, в результате войны погибли по меньшей мере 1800 человек. По данным ООН, более миллиона человек были перемещены, и почти 350 000 человек бежали в другие страны.

Жители скрываются от уличных боев и бродячих мародеров в столице с населением более пяти миллионов человек.

Недоедающие дети

Судан уже был беден до войны, и треть его 45-миллионного населения полагалась на помощь. Длительные отключения электроэнергии были повседневной реальностью, а система здравоохранения уже была на грани краха.

По данным ООН, после более чем шести недель жестокой войны большая часть населения — 25 миллионов человек — нуждаются в помощи.

Среди них 13,6 миллиона детей, в том числе 620 000 детей, страдающих от тяжелого острого недоедания, половина из которых может умереть, если вовремя не оказать помощь.

Целые районы Хартума больше не имеют водопровода, электричество подается лишь на несколько часов в неделю, а три четверти больниц в зонах боевых действий не работают.

В тех немногих медицинских учреждениях, которые все еще работают, практически закончились лекарства и оборудование, и им приходится покупать топливо по цене, в 20 раз превышающей довоенную цену, чтобы поддерживать работу генераторов.

Ситуация особенно ужасна в Дарфуре, обширном западном регионе, уже опустошенном двумя десятилетиями войны и гражданских беспорядков, где проживает около четверти населения Судана.

Активисты и наблюдатели предупреждают, что мирные жители Дарфура продолжают подвергаться нападениям, целые районы сожжены дотла, а десятки тысяч людей вынуждены бежать в соседний Чад.

На фоне хаоса регион практически отрезан от мира, и лишь изредка имеет доступ к электроэнергии и интернету.

"Мы должны вооружиться", — сказал AFP житель Дарфура. "Это невозможная ситуация. Люди совсем одни, на них нападают в их домах и они ничего не могут сделать".