Нове перемир'я та нові бої в Судані: мирні жителі залишаються у пастці

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І армія, і воєнізовані сили оперативної підтримки пізно ввечері в понеділок офіційно домовилися продовжити на п'ять днів гуманітарне перемир'я, укладене за посередництва США та Саудівської Аравії, яке часто порушувалося минулого тижня.

Після того, як було оголошено про продовження, жителі повідомили про нові бої, у тому числі про зіткнення із застосуванням різних видів зброї в південній частині Хартума та про бої в Ньялі в штаті Південний Дарфур.

Командувач армією Абдель Фаттах аль-Бурхан та його колишній заступник, командувач воєнізованими формуваннями RSF Мохамед Хамдан Дагало, знову звинуватили один одного у порушенні перемир'я та заявили, що лише реагують на агресію противника.

За даними Проекту даних про місцезнаходження та події збройних конфліктів, внаслідок війни загинуло щонайменше 1800 осіб. За даними ООН, понад мільйон людей було переміщено, і майже 350 000 людей втекли до інших країн.

Жителі ховаються від вуличних боїв та бродячих мародерів у столиці з населенням понад п'ять мільйонів людей.

Діти, що недоїдають

Судан вже був бідний до війни, і третина його 45-мільйонного населення покладалася на допомогу. Тривалі відключення електроенергії були повсякденною реальністю, а система охорони здоров'я вже була на межі краху.

За даними ООН, після більш ніж шести тижнів жорстокої війни більша частина населення — 25 мільйонів людей — потребують допомоги.

Серед них 13,6 мільйона дітей, у тому числі 620 000 дітей, які страждають на тяжке гостре недоїдання, половина з яких може померти, якщо вчасно не надати допомогу.

Цілі райони Хартуму більше не мають водопроводу, електрика подається лише на кілька годин на тиждень, а три чверті лікарень у зонах бойових дій не працюють.

У тих небагатьох медичних закладах, які все ще працюють, практично закінчилися ліки та обладнання, і їм доводиться купувати паливо за ціною, яка у 20 разів перевищує довоєнну ціну, щоб підтримувати роботу генераторів.

Ситуація особливо жахлива у Дарфурі, великому західному регіоні, вже спустошеному двома десятиліттями війни та цивільних заворушень, де мешкає близько чверті населення Судану.

Активісти та спостерігачі попереджають, що мирні жителі Дарфура продовжують зазнавати нападів, цілі райони спалені вщент, а десятки тисяч людей змушені тікати до сусіднього Чаду.

На тлі хаосу регіон практично відрізаний від світу, і лише зрідка має доступ до електроенергії та інтернету.

"Ми повинні озброїтися", - сказав AFP мешканець Дарфура. "Це неможлива ситуація. Люди зовсім одні, на них нападають у їхніх будинках і вони нічого не можуть зробити".