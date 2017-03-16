Новое топливо Mustang от WOG экономнее и мягче для двигателя - эксперт

"Особенность Mustang в том, что это топливо получается при добавлении исключительно эксклюзивных веществ, которые повышают сгорание топлива и повышают эффективность использования вообще в автомобильных двигателях.

В других топливах, производимых нефтеперерабатывающими заводами такие присадки не суммируются. Самое главное в том, что при добавлении этих моющих присадок, во - первых, экономится топливо, за счет большей полноты сгорания, так как другие топлива не так могут сгорать, как топлива с такими присадками. Также уменьшается напряженность при работе двигателя.

А самое существенное с точки зрения присадок, это то, что они предотвращают образование и удаление образованных отложений в топливной системе двигателей, впускных и выпускных клапанов и в камере сгорания. Это все вообще дает экономию топлива. И уменьшается содержание вредных веществ. Также, уменьшается дымность отработанных газов, то есть негативное влияние на экологию", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, компания WOG - в тройке крупнейших импортеров топлива.