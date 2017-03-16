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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21869 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112573 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127892 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136425 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128410 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119997 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106772 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

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Новое топливо Mustang от WOG экономнее и мягче для двигателя - эксперт

Новое топливо Mustang от WOG экономнее и мягче для двигателя - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В конце февраля 2017 г. ООО "ИМПОРТ ТРАНС СЕРВИС" - эксклюзивным партнером АЗК "WOG" - на рынок Украины были выведены новые, значительно качественно усовершенствованные, автомобильные топлива ТМ "Mustang". Их основное отличие от всех имеющихся на рынке сегодня нефтепродуктов заключается в добавлении присадок нового поколения. Об этом в комментарии УНН сказал начальник отдела сертификации ГП "Орган по сертификации нефтепродуктов и систем качества "МАСМА-СЕПРО" Сергей Веремеенко.

"Особенность Mustang в том, что это топливо получается при добавлении исключительно эксклюзивных веществ, которые повышают сгорание топлива и повышают эффективность использования вообще в автомобильных двигателях.

В других топливах, производимых нефтеперерабатывающими заводами такие присадки не суммируются. Самое главное в том, что при добавлении этих моющих присадок, во - первых, экономится топливо, за счет большей полноты сгорания, так как другие топлива не так могут сгорать, как топлива с такими присадками. Также уменьшается напряженность при работе двигателя.

А самое существенное с точки зрения присадок, это то, что они предотвращают образование и удаление образованных отложений в топливной системе двигателей, впускных и выпускных клапанов и в камере сгорания. Это все вообще дает экономию топлива. И уменьшается содержание вредных веществ. Также, уменьшается дымность отработанных газов, то есть негативное влияние на экологию", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, компания WOG - в тройке крупнейших импортеров топлива.

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