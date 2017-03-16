Нове паливо Mustang від WOG економніше та лагідніше до двигуна - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Наприкінці лютого 2017 року ТОВ “ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС” — ексклюзивним партнером АЗК “WOG” — на ринок України були виведені нові, значно якісно удосконалені, автомобільні палива ТМ “Mustang”. Їх сновна відиміннсть від усіх наявних на инку сьогодні нафтопродуктів полягає у додавані писадок нового покоління. Про це у коментарі УНН сказав начальник відділу сертифікації ДП “Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості “МАСМА-СЕПРО” Сергій Веремієнко.
“Особливість Mustang в тому, що це паливо отримується при додаванні виключно ексклюзивних речовин, які підвищують згорання палива і підвищують ефективність використанні взагалі в автомобільних двигунах.
В інших паливах, які виробляються нафтопереробними заводами такі присадки не додаються. Саме головне в тому, що при додаванні цих миючих присадок, по — перше, економиться паливо, за рахунок більшої повноти згорання, бо інші палива не так можуть згорати, як палива з такими присадками. Також зменшується напруженість при роботі двигуна.
А найсуттєвіше, з точки зору присадок, це те, що вони запобігають утворенню і видаленню утворених відкладень у паливній системі двигунів, впускних та випускних клапанів і в камері згорання. Це все взагалі дає економію палива. І зменшується вміст шкідливих речовин. Також, зменшується димність відпрацьованих газів, тобто негативний вплив на екологію”, — розповів він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, компанія WOG — в трійці найбільших імпортерів пального.