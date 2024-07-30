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Сложно это назвать приоритетным делом для страны, которая воюет - нардеп об инициативе некоторых коллег переименовать Бровары в Бровари
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Главу АРМА Думу надо привлечь к ответственности за затягивание продажи яхты медведчука - экс-нардеп
Минобороны заключило оборонные контракты с отечественными компаниями на почти 5 млрд грн
Венесуэла в огне: что происходит в стране после объявления Мадуро победителем президентской гонки
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Следователи ГБР могут отказывать в признании потерпевшими по уголовным делам из-за не желания лишних хлопот - адвокат
Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: охранника, который не открыл дверь, приговорили к 4 годам заключения
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Эксперт рассказал, могут ли банки пойти на сделку с клиентом по конвертации валютных кредитов в гривны
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Непрофессионализм или коррупция. Глава АРМА Дума должна нести ответственность за ситуацию с яхтой медведчука - эксперт
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