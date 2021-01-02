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Норвежцы покидают "Северный поток - 2": санкции США могут остановить его

Киев • УНН

 • 21266 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать проект газопровода "Северный поток - 2", объявила, что не будет этого делать после того, как американцы расширили санкции против проекта, приняв новый оборонный бюджет. Строительство в датских водах не начнется без сертификата. Об этом пишет польское издание BiznesAlert, передает УНН.

Норвежцы покидают "Северный поток - 2": санкции США могут остановить его

"Норвежская компания Det Norske Veritas отказалась предоставить "Северному потоку-2" сертификат соответствия стандартам, необходимый для начала поставок", - сказано в сообщении.

Санкции, введенные США, дают компаниям, поддерживающим "Северный поток - 2", один месяц, чтобы выйти из этого проекта, или они могут попасть под ограничения.

Инспекции и сертификации необходимы, чтобы начать работу в датском секторе. Это должно было начаться 15 января 2021 года и позволить завершить строительство газопровода, который должен был соединить Россию и Германию первоначально в конце 2019 года, отмечает издание.

Российский газопровод "Северный поток - 2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток - 2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

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