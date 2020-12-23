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У Данії з січня відновлять будівництво “Північного потоку-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Данії відновлять будівництво останньої ділянки газопроводу “Північний потік-2” з 15 січня. Про це DW повідомили в Датському морському управлінні, передає УНН.

У Данії з січня відновлять будівництво “Північного потоку-2”

Відзначається, що укладанням труб буде займатися баржа “Фортуна”, а допомогати — суда “Мурман” і “Балтійський дослідник” Морської рятувальної служби Росії.

У Датському морському управлінні поінформували, що на час будівельних робіт до судів заборонять наближатися на кілька сотень метрів.

“Несанкціоноване плавання, пірнання, постановка на якір, рибна ловля і роботи на морському дні будуть заборонені в цих районах... Захисна зона простягається на 200 м з кожного боку кораблів”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 11 грудня в Німеччині відновилося будівництво газопроводу “Північний потік-2”.

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