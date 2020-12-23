В Дании с января возобновят строительство “Северного потока-2”
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Дании возобновят строительство последнего участка газопровода “Северный поток-2” с 15 января. Об этом DW сообщили в Датском морском управлении, передает УНН.
Отмечается, что укладкой труб будет заниматься баржа “Фортуна”, а помогать — суда “Мурман” и “Балтийский исследователь” Морской спасательной службы России.
В Датском морском управлении проинформировали, что на время строительніх работ к судам запретят приближаться на несколько сотен метров.
“Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах... Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей”, — говорится в уведомлении.
Как сообщал УНН, 11 декабря в Германии возобновилось строительство газопровода “Северный поток-2”.