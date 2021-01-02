Норвежці покидають "Північний потік - 2": санкції США можуть зупинити його

"Норвезька компанія Det Norske Veritas відмовилася надати "Північному потоку-2" сертифікат відповідності стандартам, необхідний для початку поставок", - сказано в повідомленні.

Санкції, введені США, дають компаніям, які підтримують "Північний потік - 2", один місяць, щоб вийти з цього проекту, або вони можуть потрапити під обмеження.

Інспекції та сертифікації необхідні, щоб почати роботу в датському секторі. Це повинно було розпочатися 15 січня 2021 року і дозволити завершити будівництво газопроводу, який повинен був з'єднати Росію і Німеччину спочатку в кінці 2019 року, відзначає видання.

Російський газопровід "Північний потік - 2" будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік - 2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.