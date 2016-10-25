Норвегия разместит на своей территории 330 морских пехотинцев США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Норвегия в 2017 году разместит на своей территории 330 морских пехотинцев США на временной основе. Об этом сообщило министерство обороны Норвегии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Американские военные будут размещены на базе Вернес с января следующего года. Последний раз Норвегия позволяла иностранным военным находиться на своей территории во время Второй мировой войны ", - говорится в сообщении.
"Соединенные Штаты являются нашим главным союзником, с ними у нас есть двусторонние отношения, которые мы хотим развивать", - подчеркнула министр обороны Норвегии Ине Эриксон Сореиде.
Однако норвежская оппозиция негативно оценила подобный шаг.
Как сообщал УНН, Пентагон хочет разместить 300 американских морских пехотинцев неподалеку от аэропорта Вернес в Тронхейме. Участок границы между Норвегией и Россией составляет около 200 км и расположена примерно в 1000 км от этого места, за полярным кругом.