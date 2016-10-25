Норвегия разместит на своей территории 330 морских пехотинцев США

"Американские военные будут размещены на базе Вернес с января следующего года. Последний раз Норвегия позволяла иностранным военным находиться на своей территории во время Второй мировой войны ", - говорится в сообщении.

"Соединенные Штаты являются нашим главным союзником, с ними у нас есть двусторонние отношения, которые мы хотим развивать", - подчеркнула министр обороны Норвегии Ине Эриксон Сореиде.

Однако норвежская оппозиция негативно оценила подобный шаг.

Как сообщал УНН, Пентагон хочет разместить 300 американских морских пехотинцев неподалеку от аэропорта Вернес в Тронхейме. Участок границы между Норвегией и Россией составляет около 200 км и расположена примерно в 1000 км от этого места, за полярным кругом.