Норвегія розмістить на своїй території 330 морських піхотинців США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Норвегія в 2017 році розмістить на своїй території 330 морських піхотинців США на тимчасовій основі. Про це повідомило міністерство оборони Норвегії, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Американські військові будуть розміщені на базі Вернес з січня наступного року. Останній раз Норвегія дозволяла іноземним військовим перебувати на своїй території під час Другої світової війни,” — йдеться в повідомленні.
“Сполучені Штати є нашим головним союзником, з ними у нас є двосторонні відносини, які ми хочемо розвивати”, — підкреслила міністр оборони Норвегії Іне Еріксон Сореіде.
Проте норвезька опозиція негативно оцінила подібний крок.
Як повідомляв УНН, Пентагон хоче розмістити 300 американських морських піхотинців неподалік від аеропорту Вернес в Тронхеймі. Ділянка кордону між Норвегією і Росією становить близько 200 км і розташована приблизно в 1000 км від цього місця, за полярним колом.